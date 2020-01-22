Недавно женившийся 82-летний певец резко похорошел

Свежее фото с Нусипжановым выложила певица Мадина Садвакасова.

Полгода назад, в конце августа, 82-летний певец Нургали Нусипжанов сыграл свадьбу с 37-летней журналисткой Жадырой Сейдеш. Данное событие отразилось на внешности народного артиста Казахстана - он заметно похорошел, передает zakon.kz.

Свежее фото с Нусипжановым выложила певица Мадина Садвакасова. В комментариях к совместному снимку с народным артистом певица восхитилась его обновленным стилем одежды, а также отметила, что он значительно похорошел.

- На концерте встретились с многоуважаемым Нургали ага. Я заметила, как преобразился наш Нургали. Новая прическа, новый и своеобразный стиль одежды. Хочется сказать ему — "Жарайсыз Нургали ага". Творческий человек должен так преображаться и меняться, очень ему идет, - написала Мадина.

Добавим, что до августовской свадьбы Нусипжанов предпочитал черные классические костюмы.

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