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О необычном подарке мужа на день рождения рассказала Мадина Садвакасова

Мадина Садвакасова, подарок мужа, 45 лет, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:46 Фото: Instargam/sadvakasovamadina
Казахстанская певица Мадина Садвакасова отпраздновала 45-летие, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поделилась кадрами, как ее поздравили родные и близкие. Семья поздравила артистку в 12 ночи, вручив цветы, шарики и торт. Кроме того, на праздновании в ресторане Мадина Садвокасова получила множество букетов и подарков, в том числе брендовые украшения и палантин, сертификат на 1 млн тенге в spa-салон, шикарный торт и другие.

Сын Ануар подарил ей наушники Apple, которые купил на накопленные деньги.

"Что подарил муж, спросите вы?! Зимнюю резину на машину", – написала певица, ответив, что в видео она не вписалась.

Садвакасова поделилась, что ей дороги и подарки и внимание.

В мае 2024 года Мадина Садвакасова побывала на концерте коллеги из США Николь Шерзингер, после которого попросила хейтеров не называть ее апашкой.

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