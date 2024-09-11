О необычном подарке мужа на день рождения рассказала Мадина Садвакасова

Казахстанская певица Мадина Садвакасова отпраздновала 45-летие, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поделилась кадрами, как ее поздравили родные и близкие. Семья поздравила артистку в 12 ночи, вручив цветы, шарики и торт. Кроме того, на праздновании в ресторане Мадина Садвокасова получила множество букетов и подарков, в том числе брендовые украшения и палантин, сертификат на 1 млн тенге в spa-салон, шикарный торт и другие.

Сын Ануар подарил ей наушники Apple, которые купил на накопленные деньги.

"Что подарил муж, спросите вы?! Зимнюю резину на машину", – написала певица, ответив, что в видео она не вписалась.

Садвакасова поделилась, что ей дороги и подарки и внимание.

В мае 2024 года Мадина Садвакасова побывала на концерте коллеги из США Николь Шерзингер, после которого попросила хейтеров не называть ее апашкой.