О необычном подарке мужа на день рождения рассказала Мадина Садвакасова
Фото: Instargam/sadvakasovamadina
Казахстанская певица Мадина Садвакасова отпраздновала 45-летие, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она поделилась кадрами, как ее поздравили родные и близкие. Семья поздравила артистку в 12 ночи, вручив цветы, шарики и торт. Кроме того, на праздновании в ресторане Мадина Садвокасова получила множество букетов и подарков, в том числе брендовые украшения и палантин, сертификат на 1 млн тенге в spa-салон, шикарный торт и другие.
Сын Ануар подарил ей наушники Apple, которые купил на накопленные деньги.
"Что подарил муж, спросите вы?! Зимнюю резину на машину", – написала певица, ответив, что в видео она не вписалась.
Садвакасова поделилась, что ей дороги и подарки и внимание.
В мае 2024 года Мадина Садвакасова побывала на концерте коллеги из США Николь Шерзингер, после которого попросила хейтеров не называть ее апашкой.
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