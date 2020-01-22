Правила рационального использования сельхозземель утвердили в Казахстане

Книгу истории полей и пастбищ собственники земельных участков и землепользователи ведут самостоятельно.

Приказом министра сельского хозяйства РК от 17 января 2020 года утверждены Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, передает zakon.kz.

Так, рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения включает:

- поддержание и повышение плодородия земель (определенный уровень содержания общего гумуса, легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте). Норма вводится в действие с 1 января 2021 года, за исключением Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей, в которых вводится в действие в пилотном режиме.

- формирование книги истории полей/пастбища;

- поддержание и повышение определенного уровня урожайности основных сельскохозяйственных культур;

- соблюдение севооборотов/использование пастбищ с учетом пастбищеоборотов и источников водопользований;

- сохранение и улучшение плодородия и мелиоративного состояния почв;

- обеспечение оптимальной нагрузки на пастбища при производстве продукции животноводства;

- предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из хозяйственного оборота, недопущение зарастания земель сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также захламления бытовыми и производственными отходами;

- недопущение сжигания пожнивных остатков и побочных продуктов сельскохозяйственных культур на обрабатываемых участках земель сельскохозяйственного назначения.

Как предусматривается, сельскохозяйственный производитель при использовании земель сельскохозяйственного назначения (за исключением сенокосов, многолетних насаждений и непроизводственных участков: дороги, лесопосадки, реки, озера) формирует книгу истории полей на веб-портале, а также соблюдает севообороты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для общего пользования.

Кроме того, он формирует книгу истории пастбища на веб-портале, а также обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве, не менее

двадцати процентов от Нормы нагрузки и не превышающем ее.

По вновь приобретенным земельным участкам формирование книги истории полей обеспечивается в месячный срок с даты приобретения соответствующих прав на земельный участок.

Книгу истории полей и пастбищ собственники земельных участков и землепользователи ведут самостоятельно.

План севооборотов утверждается сельскохозяйственным производителем на период, соответствующий полному обороту сельскохозяйственных культур в зависимости от выбранной системы ротации выращиваемых культур. Один экземпляр утвержденного плана севооборотов направляется местному исполнительному органу района (города областного значения) по месту нахождения земельного участка.

При этом не допускается существенное снижение плодородия почв по следующим показателям:

- снижение в пахотном горизонте (0-20 сантиметров) содержания общего гумуса более чем на пять процентов, средневзвешенного содержания легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия - более чем на 20 процентов;

- увеличение площадей земель с очень низкими и низкими показателями обеспеченности гумусом и элементами питания, более чем на 10 процентов;

- загрязнение земель сельскохозяйственного назначения пестицидами и минеральными удобрениями выше предельно допустимых концентраций;

- уменьшение в результате эрозии мощности верхнего гумусового горизонта более чем на 5 сантиметров;

- увеличение в почвенном слое до 30 сантиметров суммы токсичных солей:

хлоридных более чем на 0,4 процентов;

сульфатных более чем на 0,8 процентов;

повышение в почве солонцеватости более чем на 5 процентов;

- выбытие земельного участка из сельскохозяйственного использования вследствие зарастания сорной растительностью (с числом сорняков, выше допустимого экономического порога вредоносности) либо карантинной растительностью.

Вместе с тем сельхозпроизводитель поддерживает урожайность сельскохозяйственных культур на уровне средней по соответствующему району области, но не менее 85 процентов от среднерайонного показателя.

При использовании земель сельскохозяйственного назначения для целей животноводства сельскохозяйственный производитель обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 20 процентов от Нормы нагрузки; не превышающем норму нагрузки.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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