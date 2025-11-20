#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила переоформления прав на земельные участки

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 09:35 Фото: pexels
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 14 ноября 2025 года утверждены Правила переоформления прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что переоформление прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать, осуществляется местными исполнительными органами области, города, района (МИО).

Собственники земельных участков и землепользователи, которым права на земельный участок в силу Кодекса не могут принадлежать, направляют в МИО по месту нахождения земельного участка заявление о переоформлении права на земельный участок.

К заявлению прилагаются:

  • правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок;
  • подтверждающие документы.

МИО с момента регистрации заявления осуществляет проверку на полноту и достоверность представленных документов в течение 10 рабочих дней.

Основаниями для отказа в переоформлении прав на земельный участок являются установление неполноты или недостоверности документов, предоставленных собственником земельного участка или землепользователем либо данных (сведений), содержащихся в них.

До принятия решения об отказе в переоформлении прав на земельный участок уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока рассмотрения заявления. Заслушивание проводится МИО не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания МИО принимает решение о переоформлении прав на земельный участок либо предоставляет мотивированный отказ в переоформлении прав на земельный участок.

При отсутствии оснований для отказа в переоформлении прав на земельный участок собственникам земельных участков или землепользователям направляется уведомление о заключении договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка.

Уведомление о заключении договора направляется МИО заказным письмом с уведомлением о вручении, в том числе посредством уведомления телефонограммой, коротких текстовых сообщений по каналам сотовой связи или электронной почты, указанных в заявлении.

МИО в течение трех рабочих дней после направления уведомления о заключении договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка подготавливает соответствующий договор.

Собственник земельного участка или землепользователь в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о подписании договора обращается в МИО для подписания договора.

В случае неподписания договора в установленный срок МИО прекращает рассмотрение заявления с уведомлением собственника земельного участка или землепользователя.

Однако это не препятствует повторному обращению собственника земельного участка или землепользователя по переоформлению права на земельный участок.

Право на земельный участок возникает с момента регистрации договора.

Приказ вводится в действие с 20 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сельчанам выделят участки для сенокошения в Алакольском природном заповеднике
09:54, Сегодня
Сельчанам выделят участки для сенокошения в Алакольском природном заповеднике
Изменение целевого назначения земельного участка: обновлены правила
10:24, 27 марта 2025
Изменение целевого назначения земельного участка: обновлены правила
Приняты новые правила выявления земельных участков, используемых не по назначению
15:49, 06 ноября 2025
Приняты новые правила выявления земельных участков, используемых не по назначению
Ошибка в тексте: