В Китае новым вирусом заразились 440 человек, девять скончались

Сегодня ситуацию с распространением нового вируса обсудит Всемирная организация здравоохранения.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что в 13 провинциях страны новым вирусом заразилось 440 человек, девять человек скончались, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Власти города Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, объявили о новых мерах для предотвращения заболевания: в городе отменили празднование китайского Нового года, поскольку праздник может привлечь сотни туристов со всей страны. Также в Ухань запретили ввозить животных, а дорожной полиции поручили проверять машины, въезжающие и выезжающие из города.

Эти меры были приняты после того, как председатель КНР Си Цзиньпин поручил "принять решительные меры по пресечению распространения вируса".

Сейчас по всему Китаю зарегистрировано более 440 случаев заражения вирусом, причем большинство заразившихся были из города Ухань.

На сегодня известно о смерти девяти человек. Большинство тех, кто умер, были пожилыми людьми.

Новый вирус обнаружен также в Тайване, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Сегодня, 22 января ситуацию с распространением вируса обсудит Всемирная организация здравоохранения. Ожидается, что она может объявить о риске глобальной эпидемии.

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