Один человек скончался от вируса Нипах в Бангладеш

Всемирная организация здравоохранения подтвердила смерть женщины на севере Бангладеш, заразившейся вирусом Нипах, сообщает Zakon.kz.

Симптомы у пациентки в возрасте 40-50 лет появились 21 января, спустя неделю она скончалась. Диагноз подтвердили посмертно, пишет The Guardian.

По данным ВОЗ, заболевание сопровождалось лихорадкой, головной болью, затем возникли дезориентация, повышенное слюноотделение и судороги. Все 35 контактировавших с пациенткой человек находятся под наблюдением, результаты их тестов оказались отрицательными. Новых случаев не выявили.

Сообщение о смерти в Бангладеш последовало после двух случаев заражения в Индии. На этом фоне ряд стран, включая Таиланд, Малайзию, Индонезию и Пакистан, усилили санитарный контроль в аэропортах. В частности, проверки пассажиров проводят в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.

Опасный вирус Нипах: стоит ли отменять поездки и есть ли угроза для казахстанцев

ВОЗ оценивает риск международного распространения вируса как низкий и не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю. Вирус Нипах в основном передается через продукты, загрязненные выделениями летучих мышей, и редко распространяется от человека к человеку. Летальность инфекции достигает 75%. Лицензированных вакцин и препаратов для лечения заболевания пока не существует.

В январе власти индийского штата Западная Бенгалия приняли экстренные меры для сдерживания вспышки вируса Нипах после подтверждения пяти случаев заражения.

