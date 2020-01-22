В Казахстане ищут Селин Дион, Кэти Перри, Рианну, Билана, чтобы отдать им деньги

В Казахстане с 1996 года действует закон об авторском праве и смежных правах.

Привлекающее внимание сообщение разместило на своем официальном сайте авторское общество "Исполнители казахских песен". Республиканское общественное объединение просит явиться в свою бухгалтерию звезд мировой и казахстанской эстрады, чтобы выплатить им вознаграждения, собранные за коммерческое использование их песен в кафе, ресторанах, по радио и телевидению, передает zakon.kz.

В список разыскиваемых звезд попали Селин Дион, Кэти Перри, Рианна, Дима Билан, Renzo, Луина, группы Boney M, Modern Talking и многие другие казахстанские и зарубежные исполнители, а также композиторы и авторы текстов.

Есть и другой вариант получения гонораров для авторов и исполнителей песен - путем банковского перечисления на расчетный счет. Для этого указанным в списке необходимо направить в бухгалтерию общества письмо с указанием 20-значного номера банковского счета.

В Казахстане с 1996 года действует закон об авторском праве и смежных правах, в котором четко прописано, что за коммерческое использование музыки любой пользователь обязан выплачивать вознаграждение авторам и исполнителям напрямую, либо через организации, которые управляют его правами. К таким организациям относятся музыкальные издательства или лейблы, которых в Казахстане в классическом виде нет, и организации по коллективному управлению- авторские общества и общества по смежным правам.

По словам эксперта по авторскому праву, кандидата юридических наук Темирлана Тулегенова, реальная ситуация в Казахстане на сегодняшний день такова, что используя невежество казахстанских авторов и исполнителей, в нашей стране функционирует 8 организаций, которые занимаются сбором вознаграждений с малого и среднего бизнеса.

- Налицо кризис работы этих организаций, это подтверждается судебными процессами, которые сейчас идут в Казахстанском авторском обществе, в "Абырой" там "революция" идет, в КОУПИС тоже исполнители шумят. Единственный совет, который я могу дать авторам и исполнителям, наконец-то начать изучать авторское право и соответственно, через призму этого проверять деятельность данных организаций, которым они отдали права, - сказал Темирлан Тулегенов.

Получив доверие и права на управление фонограммами, организации выставляют счета владельцам кафе, ресторанам, радиостанциям и телеканалам, собирая с них гонорары за то, что там звучат разные песни. Но теперь собранные этими организациями средства не могут дойти до самих авторов, как в случае с РОО "Исполнители казахских песен".

Очевидно, что сегодня наблюдается определенный кризис, поскольку музыкальная индустрия в Казахстане практически не развита. Но с развитием интернета границы становятся незримыми, и каждый артист, обладающий талантом, имеет все возможности, чтобы попасть на рынки соседних стран, где музыкальная индустрия развита хорошо и работает, как отлаженный механизм. А зарубежным артистам и авторам, видимо, пока придется приехать в Казахстан лично хотя бы 1 раз, чтобы оставить номер счета и забрать положенные им вознаграждения.

Альберт Ахметов

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