Женщин перестали пускать в крупнейший бассейн Дагестана

Одна из посетительниц бассейна рассказала, что раньше ходила туда вместе с супругом, а теперь – не может.

В российском Каспийске (Дагестан) скандал: в спортивно-развлекательном комплексе "Анжи Арена" женщинам запретили посещать бассейн. Как сообщает Telegram-канал Meduza-LIVE, новые правила введены после жалоб местных мужчин, передает zakon.kz.

Одна из посетительниц бассейна рассказала, что раньше ходила туда вместе с супругом, а теперь – не может. Введенный запрет женщина связывает с возможными жалобами мужчин на то, что им якобы неприятно находиться в одном помещении с женщинами в купальниках.

Добавим, что самый большой на Северном Кавказе бассейн построили в Каспийске летом 2019 года. Запрет на посещение бассейна женщинами нарушает Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Россия ратифицировала данную Конвенцию.

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