Стали известны подробности трагедии в атырауском бассейне "Мунайшы"

В Атырау погибшая девочка была в бассейне вместе с родственницей, они пришли на разовое посещение, передает корреспондент Zakon.kz.

"Родственница пришла в бассейн вместе с несовершеннолетним ребенком и купила разовый билет на сеанс с 16:00 до 17:00. Несмотря на наличие бассейна для детей глубиной 1 м, ребенок каким-то образом оказался в секции для взрослых, где глубина бассейна составляет 2.5 м", – сообщили в администрации центрального плавательного бассейна "Мунайшы".

Также уточняется, что погибшая девочка ранее не посещала секции по плаванию.

Как ребенок оказался в бассейне, предназначенном исключительно для взрослых, предстоит выяснить следствию.

Департаментом полиции Атырауской области зарегистрировано уголовное дело по факту гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня, 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса "Мунайшы", 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания.