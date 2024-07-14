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Стали известны подробности трагедии в атырауском бассейне "Мунайшы"

Стали известны подробности трагедии в атырауском бассейне &quot;Мунайшы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 20:36 Фото: Zakon.kz
В Атырау погибшая девочка была в бассейне вместе с родственницей, они пришли на разовое посещение, передает корреспондент Zakon.kz.

"Родственница пришла в бассейн вместе с несовершеннолетним ребенком и купила разовый билет на сеанс с 16:00 до 17:00. Несмотря на наличие бассейна для детей глубиной 1 м, ребенок каким-то образом оказался в секции для взрослых, где глубина бассейна составляет 2.5 м", – сообщили в администрации центрального плавательного бассейна "Мунайшы".

Также уточняется, что погибшая девочка ранее не посещала секции по плаванию.

Как ребенок оказался в бассейне, предназначенном исключительно для взрослых, предстоит выяснить следствию.

Департаментом полиции Атырауской области зарегистрировано уголовное дело по факту гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня, 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса "Мунайшы", 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания.

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