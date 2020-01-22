Казахстан завершил выступление на Юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне

Последним видом, где на старт вышел наш спортсмен, стал шорт-трек.

В швейцарской Лозанне завершается третья в истории Зимняя юношеская Олимпиада-2020. Команда Казахстана осталась без медалей, передает zakon.kz.

Последний старт в рамках ЮОИ-2020 для казахстанцев стала эстафета среди смешанных команд в шорт-треке. На ЮОИ действует принцип дружбы, и поэтому смешанные команды составляются из числа спортсменов разных стран. Так в составе смешанной команды D по шорт-треку оказался наш юный спортсмен Санжар Жанисов, его партнерами выступили американка Жанель Берхост, Мишель Вельзебор из Нидерландов, а также китаец Тяне Чжан.

По итогам выступления в полуфинале, команда Жанисова квалифицировалась в утешительный финал В. В решающих соревнованиях квартет получил пенальти.

Всего на ЮОИ-2020 сборная Казахстана была представлена 26 спортсменами, никому из них не удалось выиграть медали. Это произошло впервые за все время проведения Зимних ЮОИ.

Впервые ЮОИ по зимним видам спорта состоялись в 2012 году в австрийском Иннсбруке, казахстанцы выиграли 3 медали (1 серебро и 2 бронзы), отличились биатлонистка Галина Вишневская (серебро и бронза) и лыжник Сергей Малышев (бронза).

На вторых ЮОИ в 2016 году в норвежском Лиллехаммере Казахстану досталось 2 бронзовые медали (фигуристка Элизабет Турсынбаева и биатлонистка Арина Пантова). В зачет нашей команды тогда официально не попали награды в смешанных командах. Серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту досталась Анвару Махамадееву, в смешанных командных соревнованиях по шорт-треку Анита Нагай принесла в копилку сборной еще одну бронзовую медаль.







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