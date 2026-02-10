Знаменосец сборной Казахстана начал выступление на своей четвертой Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх в Италии вступил в дело знаменосец национальной сборной Казахстана Денис Никиша, который вышел на старт соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров, сообщает Zakon.kz.

Двукратный вице-чемпион мира Денис Никиша бежал в одном забеге с обладателем двух наград Олимпиады-2022 – Пьетро Сигелем (Италия), а также с призерами мировых первенств – Кантеном Феркоком (Франция) и Бренданом Кориа (Австралия).

По итогам забега наш спортсмен с результатом 1:25.987 занял третье место, а в четвертьфинал выходят только два спортсмена с лучшими цифрами.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Немного ранее сегодня на XXV зимних Олимпийских играх соревнования по шорт-треку начались с женских стартов.

На дистанции 500 метров казахстанка Ольга Тихонова выступила в одном забеге с главным фаворитом Олимпиады Ксандрой Велзебур (Нидерланды). Наша шорт-трекистка показала результат 46.352 и не смогла пройти квалификацию.

После этого еще одна наша спортсменка Яна Хан в своем забеге не смогла навязать борьбу двукратной чемпионке мира Михелле Велзебур (Нидерланды) и двукратной олимпийской чемпионке Арианне Фонтана (Италия).

В итоге старт сборной Казахстана по шорт-треку выдался неважным. В утренней программе Олимпийских игр-2026 огорчили наши лыжники.