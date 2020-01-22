Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Поход в гости закончился трагедией для семейной пары

Произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина нанесла супругу ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.

Фото : versiya.info22 января 2020, 18:09

Жительница Уральска убила собственного мужа, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Трагедия произошла 20 января около 02:00 часов. Известно, что перед случившимся пара была в гостях у родственников и домой они вернулись в состоянии алкогольного опьянения. Произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина нанесла супругу ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.

Причины ее поступка и иные обстоятельства происшествия будут изучены в ходе досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.99 УК (Убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подозреваемая женщина в настоящее время находится в ИВС Управления полиции Уральска.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты