Поход в гости закончился трагедией для семейной пары

Произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина нанесла супругу ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.

Жительница Уральска убила собственного мужа, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Трагедия произошла 20 января около 02:00 часов. Известно, что перед случившимся пара была в гостях у родственников и домой они вернулись в состоянии алкогольного опьянения. Произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина нанесла супругу ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.

Причины ее поступка и иные обстоятельства происшествия будут изучены в ходе досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.99 УК (Убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подозреваемая женщина в настоящее время находится в ИВС Управления полиции Уральска.

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