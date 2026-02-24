В Алматы конфликт знакомых закончился ножевым ранением
В Медеуском районе города Алматы произошел конфликт между знакомыми мужчинами, в ходе которого один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, подозреваемый, осознав последствия, попытался скрыться с места происшествия.
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования задержали подозреваемого.
"Наши бойцы действовали слаженно и оперативно. Главная задача – защитить граждан и пресечь противоправные действия на месте. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия, угрозы для окружающих больше не существует. Мы готовы к любым оперативным задачам и действуем в строгом соответствии с законом", – констатировал командир СОБР ДП города Алматы Азамат Исергужин.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия.
