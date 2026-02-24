#Референдум-2026
В Алматы конфликт знакомых закончился ножевым ранением

В Медеуском районе города Алматы произошел конфликт между знакомыми мужчинами, в ходе которого один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, подозреваемый, осознав последствия, попытался скрыться с места происшествия.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования задержали подозреваемого.


"Наши бойцы действовали слаженно и оперативно. Главная задача – защитить граждан и пресечь противоправные действия на месте. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия, угрозы для окружающих больше не существует. Мы готовы к любым оперативным задачам и действуем в строгом соответствии с законом", – констатировал командир СОБР ДП города Алматы Азамат Исергужин.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в корыстном убийстве двух человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
