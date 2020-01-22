Бакауову отказали в освобождении

Бывшему акиму Павлодарской области отказали в смягчении меры пресечения.

Булат Бакауов останется под арестом до начала суда, передает zakon.kz.

Аппеляционный суд оставил без изменения меру пресечения.

Постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бакауова Б. оставлено без изменения, а частная жалоба адвокатов без удовлетворения. Аппеляционное постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, то есть с 22 января 2020 года, является окончательным, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора, опротестованию не подлежит, - сообщила пресс-секретарь Павлодарского областного суда Кусанова Анель.

15 января появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

Дело находится на контроле у генпрокурора.

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