Накажут ли столичного учителя за оскорбление учеников

Психологи объясняют подобные "срывы" просто: профессия учителя в Казахстане выходит на первое место по уровню стрессов.

В столице ищут учителя, которая сорвалась на учениках. Она не выбирала выражений и обзывала детей, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На кадрах ничего не видно, но звук здесь - главное. Слышно, что учитель не в духе. Нашумевшая публикация появилась в Facebook. Автор поста сообщила, что видео выслали родители учащихся столичной школы №36. По их словам, это фрагмент урока казахского языка в пятом классе. Один из учеников не выдержал оскорблений и сделал женщине замечание. Но она и со смельчаком не церемонилась.

На инцидент уже обратили внимание и в управлении образования. Сейчас выясняют детали.

Управлением образования Нур-Султана создана комиссия для рассмотрения данного инцидента. На данный момент комиссия рассматривает всесторонне данную ситуацию, - сообщила и.о заместителя руководителя Управления образования Нур-Султана Гулим Джусупова.

За подробностями журналисты канала отправились в саму 36-ю школу. У входа плакат с телефоном доверия. Символичный постер с призывом сообщать о травле - есть и в здании. Но директор учреждения комментировать ситуацию отказался.

Психологи объясняют подобные "срывы" просто: профессия учителя в Казахстане выходит на первое место по уровню стрессов. Сохранить психическое здоровье в таких условиях почти невозможно, уверены специалисты. В момент эмоционального выгорания люди "срываются" как дома, так и на работе.

Современные родители требуют индивидуальный подход к Машеньке, к Сереже, к Алтынай, Сакену, Серику самому любимому. Чуть что, они на сегодняшний день могут пожаловаться в социальные сети или еще куда-нибудь. Вы думаете система разбирается, прав или не прав родитель? Нет, они сразу берут и наказывают, - сказал психолог Айбек Сидиков.

Но серьезного наказания этому учителю, скорее всего, не грозит, считают юристы. По словам Аржана Садуакасова, если со стороны педагога не было рукоприкладства и ненормативной лексики, он отделается выговором. О подобных конфликтах ученикам советуют говорить родителям. Защитить могут только они.

И потом, уже в дальнейшем, смотря какие действия были со стороны учителей. Если будет этического характера преподавателя, который неподобающе себя ведет, это опять же в администрацию школы обращаться, - сообщил юрист Аржан Садуакасов.

В конце минувшего года в силу вступил закон "О статусе педагога". Теперь учителей не грузят "левой" работой. К тому же, за их оскорбление предусмотрен штраф от 80 тысяч тенге и даже административный арест. А вот кто, кроме родителей, может защитить учеников от горе-преподавателей - вопрос открытый.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!