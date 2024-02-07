За оскорбление ученика из-за забытой тетради оштрафовали учителя в Алматинской области

Учитель химии поднял руку и накричал на ученика из-за забытой дома тетради. За это он получил штраф и строгий выговор. Родные мальчика намерены с ним судиться, сообщает Zakon.kz.

Ученики сняли на видео, как учитель ругает и дергает их одноклассника. Конфликт случился на уроке химии в одной их сельских школ Илийского района Алматинской области. Оказалось, что таким образом преподаватель отреагировал на то, что мальчик забыл дома тетрадь.

"Что ты говорил? Не забуду! Бери двойной листочек. Бери давай. Блин, достал ты. Ты будешь брать двойной листок? Найди, попроси", – на повышенных тонах обращается педагог к школьнику, дергая его за руку.

Инцидент прокомментировали в Отделе образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении несовершеннолетнего.

"В настоящее время в отношении учителя был составлен административный протокол по ст. 73 КоАП РК, а также объявлен строгий выговор. После заключения судебно-медицинской экспертизы данный материал будет направлен в административный суд. В настоящее время проводится досудебное расследование". Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области

В областном ДП уточнили, что заявление на учителя родители школьника подали 25 января текущего года.

"В полицию Илийского района с заявлением обратился 43-летний житель села Косозен о принятии мер в отношении учителя одной из средних школ, который 25 января во время урока оскорбил и ударил несовершеннолетнего сына. Данный факт зарегистрирован в районной полиции и преподаватель был привлечен к ответственности". ДП Алматинской области

Также стражи порядка сообщили, что по обращению родителей ребенка назначены экспертные исследования произошедшего для принятия окончательного процессуального решения.