Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

За оскорбление ученика из-за забытой тетради оштрафовали учителя в Алматинской области

За оскорбление ученика оштрафован учитель химии в Алматинской области Фото: pixabay
Учитель химии поднял руку и накричал на ученика из-за забытой дома тетради. За это он получил штраф и строгий выговор. Родные мальчика намерены с ним судиться, сообщает Zakon.kz.

Ученики сняли на видео, как учитель ругает и дергает их одноклассника. Конфликт случился на уроке химии в одной их сельских школ Илийского района Алматинской области. Оказалось, что таким образом преподаватель отреагировал на то, что мальчик забыл дома тетрадь.

"Что ты говорил? Не забуду! Бери двойной листочек. Бери давай. Блин, достал ты. Ты будешь брать двойной листок? Найди, попроси", – на повышенных тонах обращается педагог к школьнику, дергая его за руку.

Инцидент прокомментировали в Отделе образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении несовершеннолетнего.

"В настоящее время в отношении учителя был составлен административный протокол по ст. 73 КоАП РК, а также объявлен строгий выговор. После заключения судебно-медицинской экспертизы данный материал будет направлен в административный суд. В настоящее время проводится досудебное расследование".Отдел образования по Илийскому району Управления образования Алматинской области

В областном ДП уточнили, что заявление на учителя родители школьника подали 25 января текущего года.

"В полицию Илийского района с заявлением обратился 43-летний житель села Косозен о принятии мер в отношении учителя одной из средних школ, который 25 января во время урока оскорбил и ударил несовершеннолетнего сына. Данный факт зарегистрирован в районной полиции и преподаватель был привлечен к ответственности".ДП Алматинской области

Также стражи порядка сообщили, что по обращению родителей ребенка назначены экспертные исследования произошедшего для принятия окончательного процессуального решения.

Читайте также

Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте
Ученица частной школы покончила с собой в Шымкенте
"И днем, и ночью". В Семее больше 20-ти часов борются с пожаром в торговом доме
"И днем, и ночью". В Семее больше 20-ти часов борются с пожаром в торговом доме
Сахибам Садырова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: