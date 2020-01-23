Как защитить себя от нового коронавируса, рассказал казахстанский эпидемиолог

Главные правила – правильно носить медицинские маски и мазать в нос хотя бы оксолиновую мазь.

Как уберечь себя от нового коронавируса, рассказал известный казахстанский эпидемиолог, профессор КазНМУ Сакен Амиреев, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу данного вуза.

В Китае продолжают бороться с неизвестной формой вируса. Официально подтверждено 440 случаев заражения. Только за последние сутки выявлено 100 новых носителей опасного заболевания. Источником распространения опасного заболевания власти поднебесной определили город Ухань. Однако, болезнь уже вышла за пределы КНР. Несколько случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии, Тайланде и Южной Корее, Тайване и США. По мнению Сакена Амиреева, опасность заражения есть и у казахстанцев.

Происходит мутация вируса. Она будет передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Это очень опасно. Почему так произошло? Вирус ищет способы выживания. Чтобы не погибнуть, он адаптировался под организм человека и теперь может распространяться. Это становится суперактуальной проблемой. Пока много неясного. Теперь еще в других соседних странах зафиксированы случаи заражения. Мы граничим с Китаем, оттуда люди могут зараженные приехать. Надо быть начеку! Говорить, что она к нам не придет, нельзя, – считает профессор.

По словам Сакена Амиреева, симптомы болезни схожи с ОРВИ и ГРИППом. Поэтому казахстанцам эпидемиолог рекомендует следовать простым, но проверенным правилам предосторожности.

Хотя бы маску надеть всем, кто имеет отношение с больными, особенно медицинским работникам. Все меры предосторожности нужно предпринимать. Самый аккуратный народ – японцы. Если им сказать, нужно маску надеть, вся Япония ходит в масках. А мы же иногда даже маску неправильно надеваем, закрываем рот, а через нос все проникает. Поэтому осторожность каждый человек должен соблюдать. Также рекомендуется в нос хотя бы оксолиновую мазь мазать, будет защита. С собой нужно носить несколько свежих масок, менять их несколько раз в день. Использованные маски не следует бросать дома, а правильно утилизировать, лучше сжигать. Это универсальные правила защиты в период распространения вирусных заболеваний. От коронавируса какие-то препараты еще не созданы, поэтому лучше защищаться проверенными способами, – рассказал Сакен Амиреев.

Напомним, сам коронавирус получил рабочее название nCоV. Комиссия ВОЗ срочно выехало в город Ухань для проведения лабораторных исследований. Сейчас доподлинно неизвестно ни о клинических характеристиках болезни, ни о степени ее распространения. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Китай, однако страны, граничащие с КНР, принимают меры предосторожности самостоятельно.

Так в Казахстане в международных аэропортах Алматы и Нур-Султана проверяют пассажиров, прилетевших из поднебесной на специальных тепловизорах. Гражданам нашей страны, находящимся в Китае, рекомендовали воздержаться от посещения рынков и других мест массового скопления людей.

Сегодня власти Китая подтвердили 9 случаев летального исхода среди заразившихся коронавирусом. Среди 440 заразившихся болезнь подхватили 15 медиков. ВОЗ созывает экстренное заседание, на котором возможно примут решение о введении чрезвычайно ситуации в связи с эпидемией.

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