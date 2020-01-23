В "Казахмысе" не стали комментировать нападение на руководителя

Аналогичная ситуация и с клиникой корпорации, куда госпитализировали пострадавших.

В "Казахмысе" не стали комментировать ЧП, произошедшее в Жезказгане 21 января, передает zakon.kz.

Как сообщали в пресс-службе корпорации 22 января, они готовили официальный комментарий по факту покушения на жизнь генерального директора в Жезказгане. Во второй половине дня стало известно, что комментарий готов и отправлен руководству на согласование. Однако утром 23 января в пресс-службе сообщили, что руководство не согласовало комментарий.

Аналогичная ситуация и с клиникой корпорации, куда госпитализировали пострадавших. Там не комментируют их состояние, направляя в корпорацию. Однако известно, что директора по развитию Сабыржана Тембаева выписали.

Председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После нападения Тажбенов совершил самоубийство.

Врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции. Состояние генерального директора тяжелое, он без сознания. Работник корпорации в сознании, находится в отделении хирургии.

Председатель Отраслевого профсоюза работников Мурат Машкенов рассказал, что могло послужить причиной случившегося.

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