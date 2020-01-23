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Массовая стрельба в Сиэтле

В крупнейшем городе на северо-западе США второй день идут перестрелки на улицах.

Фото : @nikesh_parekh23 января 2020, 11:55

22 января вечером восемь человек были ранены в Сиэтле и один из них скончался от полученных травм, передает zakon.kz по материалам Theguardian.

Начальник полиции Кармен Бест заявил, что власти считают, что одинокий подозреваемый скрылся. Полиция разыскивала подозреваемого. По ее словам, на месте происшествия находились несколько подразделений полиции, в том числе подразделения по расследованию убийств и бандитских группировок.

Это третья стрельба в центре Сиэтла за два дня. 21 января днем ​​полиция обнаружила в подъезде торгового центра мужчину с огнестрельным ранением, который позже скончался в больнице. Ранее в среду полиция застрелила человека в другом районе в центре Сиэтла.


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