Стрела крана упала в Акмолинской области, погиб человек
Двое рабочих упали с высоты 16-18 метров.
Фото : МИР 2423 января 2020, 11:59
В Акмолинской области упала стрела крана, есть жертвы, передает zakon.kz.
Согласно сообщению пресс-службы ДЧС региона, ЧП произошло в Степногорске 22 января. На самоходную вышку упала стрела крана. Внутри были двое рабочих, они упали с высоты 16-18 метров.
В результате 32-летний монтажник скончался. 45-летнего сварщика госпитализировали с переломами ребер, травмой малой берцовой кости, вывихом левой стопы и ушибом органов грудной клетки. Его поместили в реанимацию.
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