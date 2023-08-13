Упал с высоты 16 этажа: в Астане погиб строитель
Фото: freepik
В Астане на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек, сообщает Zakon.kz.
Несчастный случай произошел в районе "Алматы". По данным полиции, мужчина упал в вентиляционную шахту.
"12 августа текущего года в дежурную часть УП района "Алматы" ДП г. Астаны поступило сообщение о том, что на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту".ДП Астаны
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.
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