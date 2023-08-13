Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Упал с высоты 16 этажа: в Астане погиб строитель

стройка Фото: freepik
В Астане на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в районе "Алматы". По данным полиции, мужчина упал в вентиляционную шахту.

"12 августа текущего года в дежурную часть УП района "Алматы" ДП г. Астаны поступило сообщение о том, что на строительном объекте с высоты 16-го этажа упал человек. На место прибыли сотрудники полиции. Установлено, что во время ведения строительных работ рабочий упал в вентиляционную шахту".ДП Астаны

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 277 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

Женщина с двумя детьми пыталась прыгнуть с 9-го этажа в Астане.

Читайте также

Наводнение в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом

44 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Актобе

В Китае зарегистрировали два случая бубонной чумы

Мухит Турсынали
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
небо, самолет
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления