Полицейских-взяточников задержали в Казахстане

Задержания нечистых на руку стражей порядка проходили в нескольких регионах РК.

Факты коррупции со стороны сотрудников органов внутренних дел выявлены в ряде регионов РК Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью МВД, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Так в Западно-Казахстанской области пресечена системная бытовая коррупция среди ряда сотрудников патрульной полиции ДП области, в том числе командира взвода, капитана полиции. Они подозреваются в получении на системной основе взяток от граждан за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Командир взвода задержан и водворен в ИВС УП Уральска, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогично в городе Шымкенте – в получении взятки в сумме 130 тыс. тенге за не привлечение гражданина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения подозревается инспектор службы патрульной полиции города лейтенант полиции.

В Алматинской области проверяется причастность старшего следователя УП Талдыкоргана, капитана полиции к получению взятки в сумме 50 тыс. тенге от гражданина за принятие решения о прекращении уголовного дела. А в Мангистауской области проводится следствие в отношении начальника отдела службы пробации Мунайлинского района ДУИС области по подозрению в получении взятки в сумме 60 тыс. тенге от лица, находящегося на пробационном контроле, за общее покровительство и не привлечение к общественным работам, – дополнили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

В ведомстве отметили, что окончательные решения в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

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