Усилили контроль на границе - Бекшин о коронавирусной инфекции

Мы постоянно мониторим ситуацию.

Случаи заболевания коронавирусной инфекции в Казахстане не зарегистрированы. Об этом в ходе брифинга в Нур-Султане рассказал заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин, передает BaigeNews.kz,

Мы в круглосуточном доступе с Всемирной организацией здравоохранения, постоянно мониторим ситуацию. Усилили контроль на границе. В первую очередь, усилили дистанционной термометрический контроль всех прибывающих с Китая. В Казахстан прибывают в Алматы с пяти городов Китая, в город Нур-Султан с трех городов. Все они на контроле. Во всех местах перехода, в том числе, железнодорожных, автомобильных по периметру с границей Китая есть санитарно-карантинные пункты, которые также проводят дистанционную термометрию, - сказал Бекшин.

По его словам, на сегодняшний день осмотрено в пунктах пропуска через государственную границу осмотрено порядка 13000 человек человек, лиц с повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено.

Мы на сегодня температурящих больных с Китая не зарегистрировали, но контроль ведется, - отметил Бекшин.

24 января запланировано проведение межведомственных учений на случай выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Казахстанцам рекомендуется воздержаться от поездок в китайский Ухань.

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