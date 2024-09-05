На всех пунктах пропуска границы Казахстана усилили контроль
Согласно распространяемому сообщению, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу страны.
Также сказано:
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, приведены в полную готовность объекты здравоохранения, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на опасные инфекции".
Кроме того, обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы укомплектованы необходимыми диагностическими тест-системами.
На данный момент, по данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем.
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Для предупреждения возможного распространения инфекции необходимо соблюдать основные правила гигиены.
"Случаев заболевания оспой обезьян и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено".Пресс-служба Минздрава
Днем ранее, 4 сентября, стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) также перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране.