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На всех пунктах пропуска границы Казахстана усилили контроль

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В Казахстане усилили контроль на границе в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян. Об этом 5 сентября 2024 года сообщили Zakon.kz в Министерстве здравоохранения.

Согласно распространяемому сообщению, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу страны.

Также сказано:

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане, приведены в полную готовность объекты здравоохранения, бригады экстренной медицинской помощи и инфекционные стационары на случай возможного завоза пациентов с подозрением на опасные инфекции".

Кроме того, обеспечены неснижаемые запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Лаборатории санитарно-эпидемиологической службы укомплектованы необходимыми диагностическими тест-системами.

На данный момент, по данным Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и находится под контролем.

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Для предупреждения возможного распространения инфекции необходимо соблюдать основные правила гигиены.

"Случаев заболевания оспой обезьян и завоза этого заболевания в Казахстан не выявлено".Пресс-служба Минздрава

Днем ранее, 4 сентября, стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) также перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране.

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