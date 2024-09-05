На всех пунктах пропуска границы Казахстана усилили контроль

Фото: pixabay

В Казахстане усилили контроль на границе в связи с эпидемиологической ситуацией в мире по оспе обезьян. Об этом 5 сентября 2024 года сообщили Zakon.kz в Министерстве здравоохранения.

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