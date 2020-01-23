Астанчан попросили держаться подальше от столбов и деревьев

Также рекомендовано сократить рабочий день.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными и следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Информация о закрытии трасс службой "112" отправляется посредством смс-сообщений, в приложении SmartAstana, в Инстаграмм (@nursultan_tjd), сообщает zakon.kz.

В связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день.

Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы. Об этом сегодня на заседании в кризисном центре сообщили представители ДЧС.

Жителям и гостям столицы рекомендуется:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице старайтесь держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112".

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