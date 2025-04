Байдена и его жену попросили подальше держаться от публики

С такой неоднозначной просьбой выступило руководство Демократической партии США, передает The Hill. Со слов американских демократов, любое их появление вредит имиджу партии. Оказалось, что многие сторонники партии до сих пор злы на экс-главу Белого дома.

Некоторые демократы заявили, что предпочли бы отход бывшего президента на второй план, пока партия вкладывает силы в восстановление своего имиджа. Другие демократы также считают, что сейчас неподходящее время для появления Байдена. Особенно с учетом опросов, которые показывают, что американцы начинают возлагать вину на президента Дональда Трампа за его управление экономикой.

Даже в поздравлении с Пасхой демократы не упомянули Байдена. Снимка Байдена нет среди фотографий последних президентов.

Сам же Байден пожелал мирного праздника, опубликовав фото с внуками.

We wish everyone celebrating today a peaceful and joyful Easter. pic.twitter.com/GQNsdZNaw1