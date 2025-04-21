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Мир

Байдена и его жену попросили подальше держаться от публики

Демократы просят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 08:38 Фото: Instagram/potus46archive
Экс-президента США Джо Байдена и его жену Джилл попросили держаться подальше от публики, сообщает Zakon.kz.

С такой неоднозначной просьбой выступило руководство Демократической партии США, передает The Hill. Со слов американских демократов, любое их появление вредит имиджу партии. Оказалось, что многие сторонники партии до сих пор злы на экс-главу Белого дома.

"Это душераздирающий и трагический финал их общественной жизни, но это также правда, и они должны учитывать политические реалии", – признал в интервью изданию бывший советник Байдена.

Некоторые демократы заявили, что предпочли бы отход бывшего президента на второй план, пока партия вкладывает силы в восстановление своего имиджа. Другие демократы также считают, что сейчас неподходящее время для появления Байдена. Особенно с учетом опросов, которые показывают, что американцы начинают возлагать вину на президента Дональда Трампа за его управление экономикой.

Даже в поздравлении с Пасхой демократы не упомянули Байдена. Снимка Байдена нет среди фотографий последних президентов.

Сам же Байден пожелал мирного праздника, опубликовав фото с внуками.

С момента ухода с поста президента США Байден выступил 16 апреля со своей первой речью на публике. Это было в Чикаго на мероприятии правозащитников прав инвалидов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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