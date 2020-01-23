Когда прекратится метель в Нур-Султане 

Метель продолжается уже более 28 часов.

Метель в Нур-Султане продолжается более 28 часов. Циклон ослабеет к 26 января. Об этом сегодня на заседании в кризисном штабе ДЧС рассказал первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Абдрахметов Мереке, сообщает корреспондент zakon.kz.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана полковник гражданской защиты Бауржан Сыздыков в свою очередь предложил перевести все службы на работу в режиме ЧС и подключить Национальную гвардию для помощи гражданам, расчистке дорог, вытаскиванию машин из заносов.

Предлагаю перевести территориальную подсистему гражданской защиты города в режим ЧС с мобилизацией инженерной строительно-дорожной техники. Привести в готовность пункты обогрева на всех выездах с территории города. По плану действий в ЧС ввести силы нацгвардии в количестве 100 человек и 14 техники на вызволение автобусов и частного транспорта на территории города, - сказал он.

Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день.

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