Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинцы напали на группу парней с китайским змеем

По результатам будут приняты меры в соответствие с законодательством РК.

Фото : Вести экономика23 января 2020, 16:16

Полиция Алматы расследует конфликт между двумя группами людей, произошедший на одной из улиц города, передает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Судя по записи, алматинцев возмутил китайский змей в руках группы молодежи. Их заставляли убрать его. В какой-то момент чуть не началась драка.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт конфликта, произошедшего накануне на пересечении улиц Жамбыла и Масанчи между двумя группами людей.

В настоящее время Департаментом полиции города Алматы проводится проверка по установлению участников и очевидцев данного инцидента. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством РК, - сообщили в полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты