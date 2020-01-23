Алматинцы напали на группу парней с китайским змеем

По результатам будут приняты меры в соответствие с законодательством РК.

Полиция Алматы расследует конфликт между двумя группами людей, произошедший на одной из улиц города, передает zakon.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Судя по записи, алматинцев возмутил китайский змей в руках группы молодежи. Их заставляли убрать его. В какой-то момент чуть не началась драка.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт конфликта, произошедшего накануне на пересечении улиц Жамбыла и Масанчи между двумя группами людей.

В настоящее время Департаментом полиции города Алматы проводится проверка по установлению участников и очевидцев данного инцидента. По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством РК, - сообщили в полиции.

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