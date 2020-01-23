Павлодарца за уклонение от армии оштрафовали на два миллиона тенге

Законных оснований для освобождения у него не было.

21-летний сельчанин скрывался четыре месяца, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в ведомстве проводят досудебное расследование по статье 387 ч.1 УК РК в отношении 21-летнего жителя Павлодарского района.

Он уклонялся от призыва на воинскую службу с 15 октября 2019 года по 21 января 2020 года, при этом законных оснований для освобождения у него не было.

- Медицинская комиссия признала призывника годным по состоянию здоровья, его зачислили в команду, которая формировалась в ноябре, однако на формирование он не явился, так как жаловался на здоровье. Ему выдали направление на дополнительное медицинское обследование, которое он также проигнорировал, в связи с чем его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 648 КоАП РК. Несмотря на то, что молодой человек был повторно привлечен к административной ответственности, он продолжал придумывать различные отговорки, - рассказали в ДП.

За уклонение от воинской службы призывнику грозят штраф до тысячи месячных расчетных показателей (2 млн 651 тыс тенге) либо исправительные работы в том же размере, общественные работы до 400 часов, ограничение свободы до года, либо лишение свободы на тот же срок.

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