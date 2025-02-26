Казахстанец получил срок за уклонение от службы в армии
По информации райсуда, 25 декабря 2023 года подсудимый поступил на бесплатной основе в военно-техническое училище в городе Уральске.
"После окончания обучения получил водительское удостоверение. Зная, что после завершения обучения его будут призывать на военную службу, он умышленно уклонился от службы в Вооруженных силах Республики Казахстан. Прокурор просил суд признать Д. виновным и назначить 9 месяцев ограничения свободы", – сказано в сообщении.
Подсудимый полностью признал вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Санкция ч. 1 ст. 387 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.
Приговором суда молодой человек признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.
Гражданский иск удовлетворен полностью, с подсудимого взыскан ущерб в пользу государства в сумме 558 765 тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В декабре 2024 года в Уральске 19-летний призывник сорвался с окна третьего этажа областного сборного пункта военкомата, пытаясь сбежать.