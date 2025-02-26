Казахстанец получил срок за уклонение от службы в армии

В Тупкараганском районном суде Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении молодого человека по факту уклонения от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее, сообщает Zakon.kz.

По информации райсуда, 25 декабря 2023 года подсудимый поступил на бесплатной основе в военно-техническое училище в городе Уральске.

"После окончания обучения получил водительское удостоверение. Зная, что после завершения обучения его будут призывать на военную службу, он умышленно уклонился от службы в Вооруженных силах Республики Казахстан. Прокурор просил суд признать Д. виновным и назначить 9 месяцев ограничения свободы", – сказано в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция ч. 1 ст. 387 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Приговором суда молодой человек признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Гражданский иск удовлетворен полностью, с подсудимого взыскан ущерб в пользу государства в сумме 558 765 тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В декабре 2024 года в Уральске 19-летний призывник сорвался с окна третьего этажа областного сборного пункта военкомата, пытаясь сбежать.