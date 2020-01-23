В Китае изолируют еще один город
В городе должны отменить все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать и центральный рынок.
В китайском городе Хуанган с 24 января приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, передает РИА Новости.
Кроме того, в городе должны отменить все массово-развлекательные мероприятия, перестанет работать и центральный рынок. Местные власти рекомендуют жителям не покидать Хуанган без особой необходимости.
这次封城正值中国最重要的春节假期，所以大批人的生活受影响。从前天开始，武汉市所有公务员已经停止休假和外出，投入到这次疫情控制中。现在人们出现恐慌是好事，有利于控制疫情传播，我相信它会在未来一个月逐步得到解决。 pic.twitter.com/8JqP18oLxn— 专注 (@lannyone) 23 января 2020 г.
Все въезжающие и выезжающие из города автомобили без исключения будут проходить эпидемиологическую проверку, людей с повышенной температурой немедленно доставят в медучреждения.
Накануне аналогичные меры ввели в Ухане, где расположен оптовый рынок морепродуктов Хуанань: по предварительным данным, именно там зафиксирован очаг возникновения 2019-nCoV. Таким образом, Хуанган с населением около 7,5 миллиона человек стал уже вторым городом в провинции Хубэй, который будет фактически изолирован.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Среди начальных симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. По последним данным, от 2019-nCoV умерли 17 человек, число заболевших превысило 600.
Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
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