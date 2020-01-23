Китай изолировал семимиллионный Ухань из-за пневмонии

Власти закроют аэропорт, вокзалы и остановят общественный транспорт.

Власти Китая утром 23 января остановят работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города Уханя из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает dw.com.

Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты, - говорится в заявлении экстренного штаба по борьбе с заболеванием, распространенном в среду, 22 января.

Пневмонией этого типа в Китае болеют по последним данным около 600 человек, 17 из которых уже скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже приветствовала этот шаг китайских властей, назвав транспортную изоляцию Уханя, в котором живет более 7 миллионов человек, "очень сильным шагом". Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал готовность Китая минимизировать риски для населения страны и других государств.

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Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации еще не принял решение, объявлять или нет режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии. Обсуждение этого вопроса продолжится 23 января. Эксперты ВОЗ пока не наблюдают цепочки распространения вируса от заразившегося человека, кроме того, все известные случаи заражения человека от человека произошли в Китае.

Тем временем в некоторых российских аэропортах, как и в ряде международных аэропортов по всему миру, усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. В частности, в новосибирском аэропорту Толмачево все пассажиры данных рейсов проходят усиленный эпидемиологический контроль. За их самочувствием также наблюдают бортпроводники во время полета. Усилен контроль и в аэропортах Иркутска и Томска.

22 января из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой были госпитализированы двое мужчин, граждане Китая и России.

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