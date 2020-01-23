Жители изолированного Уханя дерутся за еду

Въезд и выезд из города, в котором проживают почти девять миллионов человек, ограничили 21 января из-за опасений распространения заболевания.

Жители китайского города Ухань, который пришлось изолировать из-за вспышки смертельного коронавируса, начали драться в местном супермаркете за еду, передает Lenta.

Въезд и выезд из города, в котором проживают почти девять миллионов человек, ограничили 21 января из-за опасений распространения заболевания. В Ухане остановился общественный транспорт, в том числе железные дороги. По состоянию на четверг, 23 января, все рейсы из города отменены. Полеты в Ухань также почти полностью остановлены.

Сроки действия ограничений на передвижения не оговорены. На фоне блокады жители города начали сметать продукты с полок магазинов, опасаясь нехватки еды. Это подстегнуло цены на товары, жалуются местные жители в социальных сетях.

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По последним данным, в общей сложности зафиксировано 617 случаев поражения новым вирусом, в том числе 17 летальных исходов. Было установлено, что родиной болезни является именно Ухань, провинция Хубэй. На него приходится больше всего выявленных случаев заражения — 444, — а также все случаи летального исхода. Помимо этого, случаи заболевания выявлены в китайских провинциях Гуандун и Чжэцзян. Несколько случаев коронавируса зафиксированы за пределами КНР, например, в Таиланде.

В настоящее время установлено, что коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. Главными симптомами заражения являются повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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