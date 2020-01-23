Поиски пропавшей в горах Алматы девушки возобновят весной

26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года.

В Алматы поиски пропавшей в горах Асель Панаргалиевой возобновят весной, в настоящее время они приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе РОСО, передает zakon.kz.

- Сейчас спасатели РОСО тренируются в горах, они по тем же маршрутам стараются обходить, но официально поиски не ведутся. У нас, к тому же, нет точной информации, что она в горах. Возможно, она где-то в городе. Спасатели официально возобновят поиски весной, когда верхний слой снега растает, что позволит более эффективно проводить поисково-спасательные работы, - рассказали спасатели.

26-летняя девушка пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика, в 13:00 она разместила в соцсети видео с вершины и с тех пор на связь не выходила.

Спасатели РОСО начали поиски на следующий день, они продолжались несколько дней, но результатов не дали.

Была проведена масштабная работа, неоднократно обследованы ущелье Проходное, перевал Джусалы-кезень, маршруты от космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха). Также были обследованы все открытые строения Тянь-шаньской астрономической обсерватории. Был выполнен облет территории, где могла пропасть девушка.

Также поступала информация, что девушку видели спускающейся в сторону города еще 9 ноября.

Родные Асель Панаргалиевой объявили вознаграждение за любую информацию.

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