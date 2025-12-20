Ушла кататься на сноуборде и пропала – в горах Алматы нашли мертвой девушку

18-летняя девушка отправилась одна в горы и пропала. Сегодня, 20 декабря, стало известно, что ее нашли мертвой, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация о том, что 18-летняя девушка в четверг, 18 декабря, выехала в горы со сноубордом. По информации родственников, она поднялась в районе "Слоника" рядом с курортом "Пионер" и по хребту планировала пройти до пика Букреева. К вечеру этого дня сообщила сестре, что спускается к "Пионеру". И потом связь оборвалась. Сообщалось, что поисками девушки занялись спасатели.

К сожалению, администрация курорта "Пионер" сообщила, что сегодня спасательные службы обнаружили тело, предположительно, пропавшей девушки.

"Окончательная идентификация будет проведена после завершения необходимых экспертиз. Инцидент произошел вне территории курорта, вне трасс и вне зоны нашей ответственности. Девушка самостоятельно вышла в горную местность в одиночку, без сопровождения и без регистрации у спасательных служб. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Горы не прощают одиночных и неподготовленных выходов. Мы настоятельно призываем всех соблюдать правила безопасности, не покидать оборудованные маршруты и не выходить в горы в одиночку", – говорится в распространенном сообщении.

Ранее помощь спасателей понадобилась двум туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с пика Башута в Талгарском районе.