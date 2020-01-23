В Кокшетау пассажир убил водителя

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого.

22 января в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило сообщение из станции скорой помощи о том, что в приемный покой Многопрофильной областной больницы доставлен 45-летний местный житель с ножевыми ранениями в области живота и шеи, сообщает Sputnik Казахстан.

Известно, что пострадавший занимался частным извозом.

С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый - 35-летний житель Кокшетау.

23 января пострадавший скончался.

- В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (убийство), имеются признательные показания, также изъято орудие преступления. Проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Местные водители рассказывают, что возможной причиной инцидента могло стать незнание убитым таксистом пути следования по нужному адресу.

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