Водой в лицо и укушенный учитель - скандал в школе Актау

По словам матери, у учителя и ее дочери случился конфликт, в ходе которого преподаватель плюнула в лицо ребенку. Руководство школы не согласно с такой трактовкой.

Мама ученицы СШ №1 в Актау утверждает, что учителя унижали ее ребенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

По словам женщины, у учителя и ее дочери случился конфликт, в ходе которого преподаватель плюнула в лицо ребенку. Руководство школы не согласно с такой трактовкой.

С Дианой Шабановой связался классный руководитель, сказав, что в школе произошло "чрезвычайное происшествие".





- Когда я приехала в школу, увидела своего ребенка в окружении учителей. Они пытались ее успокоить. Я взяла ее на руки и успокоила. Позже я узнала о причинах произошедшего. Оказывается, Милана (дочь Дианы Шабановой — примечание автора) рисовала на парте. Учитель сделала ей замечание и попросила ее встать. Моя дочь не поднялась. Учитель схватила ее за руки. У нас есть следы на руках, на плечах. Пришла другой преподаватель. Они ее выволокли из кабинета. Моему ребенку это не понравилось. Сбежались другие учителя вместо того, чтобы позвать психолога, чтобы она поговорила с моей дочерью спокойно, не на повышенных тонах. Когда подошел инспектор школы, у Миланы сыграла защитная реакция — она просила сотрудника полиции не забирать меня. Это до какой степени довели мою дочь? - рассказала Диана Шабанова.

Видео с камер наблюдения предоставили маме девочки сегодня, 23 января. Диана Шабанова увидела, что ее ребенку плюнули в лицо.

- Мне сказали, что ей плюнули водой в лицо, чтобы успокоить. Но они просто усугубили ситуацию. Ребенок дал обратную реакцию — укусил учителя. Прошу разобраться в инциденте. Директор школы просил прощения за произошедшее. Тем не менее ребенок мой больше не хочет идти в школу. Я считаю такое поведение неподобающим для педагога. После этого я еще узнала, что психолог опоздала на работу. Во время происходящего ее не было. Если бы она присутствовала, такого бы не произошло. Все родители меня поддержали. Всегда приводила ребенка — было все хорошо, в этот раз — у нее глаз дергался, - сказала мама девочки.

По ее словам, преподаватели ей сказали, что не плевали в ребенка, а девочка просто вспотела. Женщина хочет привлечь к ответственности преподавательский состав.

- Девочке брызнули в лицо водой, чтобы она успокоилась. У нее была истерика. Около 15 преподавателей пытались ее успокоить, но не получалось. Приняли такие вот меры. Более чем за 35 лет моей деятельности я с чем только не сталкивался, но такого не видел. Ребенок будто был в состоянии стресса, - утверждает директор СШ №1 Бекес Испекеев.

По словам завуча школы, Жанны Иманалиевой, девочку никто не выгонял из классного кабинета. Она вышла самостоятельно.

- Учителя пытались успокоить ребенка. Мама поняла ситуацию по-другому. Никто девочку не выгонял, не трогал. Мама девочки рассказала, что ее дочь в свободное время посещает секции плавания и гимнастики. Ребенок, как я понимаю, перегружен, и после замечания она, видимо, испытала стресс, - говорит завуч школы Жанна Иманалиева.

- Девочка отреагировала на полицейскую форму неспокойно. Она попросила не сажать ее маму в тюрьму. Такое поведение ребенка должно быть обусловлено психологической травмой. Просто так девочка не могла так отреагировать, - прокомментировала ситуацию инспектор ювенальной полиции Нина Мальцева.

В департаменте полиции области сообщили, что данный инцидент взят под контроль правоохранительных органов.





- Инспектор ювенальной полиции посетит данную семью, чтобы проверить условия жизни ребенка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Материалы по данному факту будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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