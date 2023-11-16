Скандал вокруг увольнения учителя в Актау: прокуратура инициировала проверку

Историей с увольнением учителя в одной из актауских школ заинтересовалась прокуратура Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что надзорный орган в Мангистау проводит комплексную проверку в средней школе №1, где недавно случилась неприятная история с учителем.

"Прокуратурой совместно с уполномоченными органами проводится комплексная проверка на предмет обеспечения безопасности учеников, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, трудового законодательства, гражданской защиты и противодействия коррупции. По результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Накануне мы рассказывали о скандальном случае увольнения учителя с 34-летним стажем. Ее вынудили покинуть пост из-за якобы "прогулов", хотя она предупредила руководство о необходимости взять официальный отгул.

Неожиданное решение уволить педагога в ходе учебного процесса вызвало недовольство родителей. В ответ на общественное возмущение власти аннулировали приказ об увольнении. Тем не менее, руководство школы не торопилось вернуть учителя на прежнюю должность. Школьникам пришлось записывать видеообращение к президенту, чтобы добиться восстановления педагога на работе.