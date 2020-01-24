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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун отметил общую озабоченность неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам.

Фото : korrespondent.ne24 января 2020, 00:36

Часы Судного дня перевели на двадцать секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Это означает, что остается 100 секунд до наступления "ядерной полуночи" и увеличивается рост глобальной катастрофы, передает ТАСС.

Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон. Именно на обложке этого издания часы впервые появились в 1947 году.

Рейчел Бронсон на пресс-конференции заявила, что они собрались для обновления часов и выражения озабоченности существующими угрозами. По ее словам, такой таймер позволит показать, как близок мир к катастрофе — ни в часах и даже ни в минутах, а в 100 секундах.

Бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун отметил общую озабоченность неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам.

- От выхода США из Парижского соглашения и Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе до часов Судного дня в переговорах по ядерному разоружению и паралича Совбеза ООН - наши механизмы сотрудничества подрываются в тот момент, когда они больше всего нам нужны, - обратил внимание он.


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