Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун отметил общую озабоченность неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам.

Часы Судного дня перевели на двадцать секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Это означает, что остается 100 секунд до наступления "ядерной полуночи" и увеличивается рост глобальной катастрофы, передает ТАСС.

Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон. Именно на обложке этого издания часы впервые появились в 1947 году.

Рейчел Бронсон на пресс-конференции заявила, что они собрались для обновления часов и выражения озабоченности существующими угрозами. По ее словам, такой таймер позволит показать, как близок мир к катастрофе — ни в часах и даже ни в минутах, а в 100 секундах.

Бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун отметил общую озабоченность неспособностью многосторонней системы противостоять существующим угрозам.

- От выхода США из Парижского соглашения и Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе до часов Судного дня в переговорах по ядерному разоружению и паралича Совбеза ООН - наши механизмы сотрудничества подрываются в тот момент, когда они больше всего нам нужны, - обратил внимание он.

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