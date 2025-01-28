Часы Судного дня приблизились к "ядерной полуночи" на рекордное расстояние

Стрелки Часов Судного дня, символизирующие уровень глобальных угроз, установлены на отметке 89 секунд до "ядерной полуночи" – это самый близкий показатель за всю историю, сообщает Zakon.kz.

Проект, который ведется журналом "Бюллетень ученых-атомщиков" с 1947 года, ежегодно оценивает риски, связанные с ядерной безопасностью, изменением климата, развитием технологий и биологическими угрозами.

Текущая отметка стала рекордной. В 2024 году положение стрелок оставалось неизменным, однако в 2025 году эксперты посчитали необходимым переместить их ближе к полуночи.

Часы Судного дня – это инициативный проект, созданный для наглядной демонстрации уровня угроз, с которыми сталкивается человечество. Решение о положении стрелок принимает совет директоров журнала совместно с ведущими учеными и аналитиками.

Изначально стрелки были установлены на 23:53. Наиболее удаленное положение (23:43) фиксировалось в 1991 году, после окончания холодной войны. Трансляция презентации новой отметки велась на официальном сайте журнала.

Ранее исследователи назвали страны, которые переживут последствия ядерной войны.