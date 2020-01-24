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Елизавета II подписала - комитет Европарламента одобрил. Брексит состоится

31 января Великобритания покинет Евросоюз, однако до конца 2020 года будет переходный период.

Фото : Yahoo News Canada24 января 2020, 01:34

Королева Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза ("Брексит"). Комитет Европарламента по конституционным делам на экстренном заседании поддержал это соглашение, сообщает ТАСС.

31 января Великобритания покинет Евросоюз, однако до конца 2020 года будет переходный период.

Накануне обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект. До этого Палата общин одобрила выход из Евросоюза 9 января. Большинство граждан Великобритании проголосовали за "Брексит" на референдуме 2016 года. Дата выхода из Евросоюза несколько раз переносилась.

Комитет Европарламента по конституционным делам поддержал соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Глава комитета по конституционным делам Антонио Таяни заявил, что желание Великобритании покинуть Евросоюз вызывает сожаление, но в ЕС уважают суверенное решение британского народа.

Ранее билль о Брексит отказались утверждать законодательные органы Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Все три региональных парламента высказались против "развода" королевства с Евросоюзом, однако влияния на процесс Брексит это оказать не смогло.

Согласно нынешней договоренности Великобритании и Евросоюза, до конца 2020 года все прежние нормы, которые регулировали торгово-экономические отношения между сторонами, останутся в силе.


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