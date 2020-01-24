ЦРУ опубликовало архивные документы об "агенте Гитлера" Степане Бандере

В документе описываются преступления, совершенные вооруженными отрядами Бандеры.

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры, сообщает РИА Новости.

Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас. Причиной рассекречивания стало требование американского закона "О разоблачении нацистских военных преступников".

Доклад "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году" был создан в 1951 году. В нем лидер украинских националистов описывается как "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2)", который провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина.

В документе описываются преступления, совершенные вооруженными отрядами Бандеры на оккупированной нацистами территории.

Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков, - утверждается в докладе.

Степан Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Тесно сотрудничавший в годы Второй мировой войны с нацистской Германией, в октябре 1959 года он был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны - звания Героя Украины.

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