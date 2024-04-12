Архивный документ о Юрии Гагарине опубликовали в России

12 апреля в странах постсоветского пространства отмечают День космонавтики. В этот день Министерство обороны России решило поделиться архивным документом о Юрии Гагарине, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о служебной характеристике, которую дали старшему лейтенанту Гагарину за период пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС.

"В ней рассказывается о хорошем состоянии здоровья, спокойном и жизнерадостном характере, общительности и оптимизме первого космонавта планеты", – указано в публикации МО РФ.

Согласно характеристике, которую рассекретили в 2009 году, рост Гагарина был 165 см, вес – 68 кг. Имел разряд по баскетболу. В целом, физические показатели космонавта характеризовали как хорошие. Интеллектуальное развитие Гагарина оценили на отлично.

По личностным характеристикам космонавта описали как общительного, оптимистичного, со здоровым юмором.





Фото: Минобороны России

9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. О его жизни можно почитать здесь.