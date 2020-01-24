Димаш Кудайберген спел дуэтом вместе со звездой-голограммой

Они выступили на шоу по празднованию Китайского нового года.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген спел песню на китайском языке вместе со звездой-голограммой Ло Тяньи, передает zakon.kz.

Они выступали на шоу по празднованию Китайского нового года.

Певица Ло Тяньи (робот – вокалоид), с которой поет Димаш, в Китае очень популярна. У Ло миллионы фанатов. Концерты проходят при полных залах. Ей аккомпанирует пианист-суперзвезда Ланг Ланг. Люди едут на ее концерты из других провинций, а стоимость билета достигает 92 тыс. тенге. Ло Тяньи - голограмма, а над созданием ее образа и концерта работает группа из 200 человек.

Ранее в сети было выложено видео, где Димаш приглашал фанатов на свое выступление.

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