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Димаш Кудайберген спел дуэтом вместе со звездой-голограммой

Они выступили на шоу по празднованию Китайского нового года.

Фото : 24kz24 января 2020, 09:05

Казахстанский певец Димаш Кудайберген спел песню на китайском языке вместе со звездой-голограммой Ло Тяньи, передает zakon.kz.

Они выступали на шоу по празднованию Китайского нового года.

Певица Ло Тяньи (робот – вокалоид), с которой поет Димаш, в Китае очень популярна. У Ло миллионы фанатов. Концерты проходят при полных залах. Ей аккомпанирует пианист-суперзвезда Ланг Ланг. Люди едут на ее концерты из других провинций, а стоимость билета достигает 92 тыс. тенге. Ло Тяньи - голограмма, а над созданием ее образа и концерта работает группа из 200 человек.

Ранее в сети было выложено видео, где Димаш приглашал фанатов на свое выступление.


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