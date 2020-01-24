Токаев о газификации в Алматинской области: Приеду, проверю

На данный момент руководство региона занимается проектированием магистральной трубы от Талдыкоргана в сторону Ушарала.

Почти 1,5 млн человек получат газ в 2020 году в Алматинской области. Об этом сегодня сказал аким региона Амандык Баталов, отвечая на вопросы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Область большая, стратегически важна, работа у вас проводится активная, результативная. Мы видим, у меня вопрос, это - газификация. По моим данным, только 30% из 470 населенных пунктов обеспеченны газом. В чем проблема? – спросил глава государства.

Когда мы начинали, газификация была в пределах 9-11%. За счет правительства мы завершили основной магистральный газопровод это 254 км - от Алматы до Талдыкоргана. За счет собственных средств мы провели магистральный газопровод до города Текели. Сейчас практически до Жаркента, Чунджы, Баканаса, Уштобе, везде провели трубу, - ответил аким.

Он также отметил, что на данный момент руководство региона занимается проектированием магистральной трубы от Талдыкоргана в сторону Ушарала. Планируется захватить Аксуский и Саркандский районы.

И если считать количество, населенные пункты, подлежащие газификации, в этом году мы газ доведем до 1 млн 400 тыс. человек, это 56% в этом году получит газ. Мы планово работаем и нам очень помогает министерство (энергетики – от авт.), - продолжил Баталов.

- Я во второй половине года поеду в командировку и проверю, - предупредил президент Токаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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