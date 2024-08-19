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Как продвигается газификация Жетысуской области

Как продвигается газификация Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:16 Фото: АО "НК "QazaqGaz"
В рамках рабочей поездки в Жетысускую область премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства нового магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. Мероприятие прошло с участием акима области Бейбита Исабаева и председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова.

Строительство магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал осуществляется национальной компанией QazaqGaz по поручению главы государства.

"Правительство придает особое значение реализации масштабных инфраструктурных проектов, инициированных главой государства. Активно вовлекаются ресурсы и средства холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. За счет средств "Самрук-Казына" выделено 10,4 млрд тенге на реализацию 42 проектов по газификации. Это позволит к концу года подключить к газоснабжению в Жетысуской области еще 30 населенных пунктов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отметим, объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган.

Как продвигается газификация Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:16

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

"Реализация этого проекта имеет большое экономическое значение для всего региона. Ввод в эксплуатацию нового газопровода повысит надежность газоснабжения населения и промышленных предприятий области Жетысу, а также способствует устойчивому развитию региона и обеспечению его энергетической безопасности в будущем", – отметил председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.

Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность газопровода составит 302 441 км. Помимо этого, предусмотрено строительство шести газопроводов-отводов и шести автоматических газораспределительных станций. Около 66 населенных пунктов Жетысуской области будут обеспечены газом. На сегодняшний день уровень газификации области составляет 47,6%. С учетом подключения новых объектов показатель достигнет 90%.

Как продвигается газификация Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:16

Фото: АО "НК "QazaqGaz"

Проект реализуется при поддержке правительства и фонда "Самрук-Казына". По графику производства работ завершение строительства и ввод в эксплуатацию газопровода планируется в конце 2026 года.

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