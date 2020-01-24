Бензин подорожал второй раз за месяц

Средняя стоимость АИ-92 выросла до 151 тенге.

Стоимость топлива в стране продолжает расти. Крупные сети АЗС второй раз за месяц меняют ценники. Связано это с увеличением акциза с 10 500 до 24 435 тенге за тонну, сообщают Kolesa.kz.

В первых числах января АИ-92 отпускали примерно по 145 тенге за литр, ближе к середине месяца цены на АЗС подросли до 148–150 тенге, а сегодня 92-й продают уже по 149–153 тенге. Не исключено, что к концу января бензин подорожает до 155 тенге.

Наиболее доступный АИ-92 сейчас на АЗС «КазМунайГаз» и Helios. Его отпускают по 149 тенге. По 152 тенге можно залиться на заправках Sinooil и «Газпром», а дороже всего бензин у Royal Petrol — 153 тенге за литр.

С дизелем ситуация не поменялась. Межсезонное топливо по-прежнему продают по 191–194 тенге.

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