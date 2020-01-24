К кастрации и 25 годам приговорили школьного насильника из Тараза

Суд назначил возместить законному представителю малолетней потерпевшей моральный вред в размере пяти миллионов тенге.

38-летнему мужчине в изнасиловании 12-летней девочки в школьном туалете Тараза вынесли приговор, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 121 часть 4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и статьей 120, часть 4 (Изнасилование в отношении несовершеннолетней).

Осужденный пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности, оставшуюся часть срока наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - отметили в пресс-службе.

Также осужденному назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, а также химической кастрации в места лишения свободы.

Кроме того, суд назначил возместить законному представителю малолетней потерпевшей моральный вред в размере пяти миллионов тенге.

Изнасилование 12-летней ученицы в школьном туалете Тараза не просто взволновало казахстанцев, а разбудило и расшевелило представителей госорганов от мала до велика. После происшествия последовали выговоры полицейским, увольнения учителя, директора и на минуточку… акима города. Впрочем, давайте обстоятельно воссоздадим картину случившегося.

До страшного происшествия никого не смущал тот факт, что в одной из школ Тараза ученикам приходится ходить в уличный туалет, доступ к которому имеют все прохожие. Отпросившись с урока географии, девочка направилась в туалет, где на нее и напал педофил. Спустя пару часов мужчину задержали. Как оказалось, насильник был ранее судим за аналогичное преступление - четыре года он отбывал наказание в колонии, один год в условном режиме. Стоит отметить еще один интересный факт, на камерах наблюдения видно, как преступник почти час бродил вокруг школы. Никто из работников школы на него внимания не обратил. Поэтому и были освобождены от должности директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер, школьный инспектор. Кроме того, строгие выговоры получили полицейские города. После стало известно, что и руководитель областного образования уволилась по собственному желанию. Действительно ли это было так, остается загадкой.

Министерство образования не осталось в стороне. Незамедлительно поручило усилить меры по обеспечению безопасности детей и рекомендовало региональным управлениям провести многовекторную работу. Получается, что ранее никто и не обращал внимания на отсутствие видеонаблюдения, теплых туалетов, охраны и прочие системные нарушения.

Жирной точкой в этом неприятном деле является увольнение акима города по поручению Токаева.

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