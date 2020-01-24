Токаев: Повсеместное освобождение от налогов может привести к серьезным последствиям

Поручаю правительству проанализировать все преференции на предмет их эффективности и целесообразности - Токаев.

Фискальной политике Казахстана нужна серьезная модернизация. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заведении правительства, передает zakon.kz.

Серьезная модернизация нужна фискальной политики. Был принят и вступил в действие новый Налоговый кодекс. Таможенный кодекс передал полномочия правительству. Какие результаты мы имеем? Предоставить налоговые льготы проще и быстрее, нежели системно развивать отрасли, создавать рынки сбыта, настраивать регулирование. Но надо помнить, что налоги – это народные деньги, за счет которых решаются многие вопросы – образование, здравоохранение и так далее, - сказал он.

Токаев также отметил, что освободили микро и малый бизнес от уплаты налогов на три года, но повсеместное освобождение от налогов может привести к серьезным последствиям.

На 4,5 трлн тенге были предоставлены льготы. В СЭЗ вложено 340 млрд тенге, за эти годы получено от них только половина налогов. Практически все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением. То есть ощутимых результатов от СЭЗ не наблюдается за прошедшие 10 лет. Поручаю правительству проанализировать все преференции на предмет их эффективности и целесообразности. Конечно же, закрывать все СЭЗ нельзя, но надо принять меры, - заключил глава государства.

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