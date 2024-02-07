Токаев о налогах: Просто увеличить их нельзя

Касым-Жомарт Токаев обратился к правительству и заявил об актуальной задаче качественного, динамичного развития национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов.

"Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что просто увеличивать налоги нельзя.

"Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование". Касым-Жомарт Токаев

Также он уточнил, что правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот.

"По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге". Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент отметил, что его поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны.

